В Средневековье художники не умели рисовать кошек. Убедитесь сами
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В Средние века на картинах очень странно изображали кошек: самые большие проблемы у художников были с мордами. Если вы не верите, то посмотрите на все эти картины того времени.
Эти животные, кажется, всегда были в почете, и их часто изображали в виде королей.
Есть среди котов и музыканты.
А вот как коты держат мышей в своих лапах, по мнению средневековых художников.
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