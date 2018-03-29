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16:11 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Средневековье художники не умели рисовать кошек. Убедитесь сами

Вы когда-нибудь видели на средневековых картинах изображения кошек? Если нет, то эта подборка для вас. Скорее всего, вы можете нарисовать котов лучше, чем эти художники.

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В Средние века на картинах очень странно изображали кошек: самые большие проблемы у художников были с мордами. Если вы не верите, то посмотрите на все эти картины того времени.

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Эти животные, кажется, всегда были в почете, и их часто изображали в виде королей.

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Есть среди котов и музыканты.

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А вот как коты держат мышей в своих лапах, по мнению средневековых художников.

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1 комментарийк этой статье
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