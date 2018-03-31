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03:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британец повторил знаменитый американский марафон Форреста Гампа

Мужчина пробежал по тем же местам, что и герой Тома Хэнкса.

Источник: AP 2018

39-летний ветеринар из Ливерпуля Роб Пауп мечтал повторить годовалый американский марафон Форреста Гампа с тех самых пор, как впервые увидел фильм. И вот, его мечта осуществилась.

За 409 дней Роб пробежал более 24 тысяч километров, но конечная его цель — 25 100 км, что на 405 км больше, чем преодолел персонаж Тома Хэнкса.
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В среднем Роб преодолевал расстояние в 64 километра в день, несмотря на погоду и температуру, которая в разное время варьировалась от -18 градусов, до +40.

По словам бегуна, он не готовился специально к такому длительному марафону, ведь Форрест Гамп не тренировался заранее, он просто надел кроссовки и побежал.

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Роб отметил, что встречающиеся люди в основном положительно реагировали на него и кричали вслед:

Беги, Форрест, беги!

Достигнув результата Форреста Гампа, Роб ненадолго прервал свой марафон, чтобы присутствовать при рождении своей первой дочки в Ливерпуле. Однако в ближайшем времени он намерен вернуться в США и добежать оставшиеся 405 км, которые запланировал ранее.

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