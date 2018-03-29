В Москве пройдет фестиваль экспериментального танца «Ключи»
1 апреля в КЦ «Москвич» в четвертый раз пройдет основная программа фестиваля экспериментального танца «Ключи».
1 апреля в КЦ «Москвич» в четвертый раз пройдет основная программа фестиваля экспериментального танца «Ключи».
Главным организатором и идеологом фестиваля традиционно выступает команда экспериментального танца Jack's Garret («Чердак Гаррета»), образованная в Москве в 2008 году.
Основные танцевальные стили «ребят с чердака»:
На счету команды участие во многих конкурсах, фестивалях, театральных и телевизионных проектах. Есть у Jack's Garret и собственные активности, уже ставшие традиционными. Это фестиваль «Ключи» и лагерь Jack's Garret Underground Dance Camp.
1 апреля в КЦ «Москвич» в четвертый раз пройдет основная программа фестиваля экспериментального танца «Ключи».
На одной сцене представители уличной культуры и современного танца покажут свои оригинальные постановки. В конце вечера жюри объявят нового обладателя
Программа вечера перформансов:
— авторские постановки участников фестиваля 2018
— спектакль обладателей
Продолжительность программы — 3 часа
Жюри фестиваля:
— TWOFACE (Германия)
— DROSHA (Голландия / Россия)
— ОЛЕГ ГЛУШКОВ (Россия).
Сбор гостей: 17.30
Начало программы: 18.00
Место: Москва, Волгоградский проспект 46/15 (ст. м. «Текстильщики»), КЦ «Москвич».
В этом году фестиваль расширился и помимо выступлений участников, в рамках фестиваля 31 марта пройдёт экспериментальный баттл, а так же серия
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