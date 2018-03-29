В Москве пройдет фестиваль экспериментального танца «Ключи»

Источник: Паблик школы танцев "Чердак Джека"

Главным организатором и идеологом фестиваля традиционно выступает команда экспериментального танца Jack's Garret («Чердак Гаррета»), образованная в Москве в 2008 году.

Основные танцевальные стили «ребят с чердака»: hip-hop, house, dancehall, b-boing, experimental. Крайне нетрадиционен и творческий метод, по которому создает свои танцы и шоу Jack's Garret. Дело в том, что в команде фактически нет руководителя и главного хореографа. Идеи предлагают все участники команды и все вместе воплощают их в жизнь, точнее в танец. Возможно, именно такой «термоядерный» сплав сумасшедших идей и делает стиль команды таким неповторимым, эклектичным и действительно экспериментальным.

Источник: Паблик школы танцев "Чердак Джека"

На счету команды участие во многих конкурсах, фестивалях, театральных и телевизионных проектах. Есть у Jack's Garret и собственные активности, уже ставшие традиционными. Это фестиваль «Ключи» и лагерь Jack's Garret Underground Dance Camp.

1 апреля в КЦ «Москвич» в четвертый раз пройдет основная программа фестиваля экспериментального танца «Ключи».

На одной сцене представители уличной культуры и современного танца покажут свои оригинальные постановки. В конце вечера жюри объявят нового обладателя Гран-при и тем самым дадут ему возможность представить зрителям свою постановку в виде большого авторского спектакля в следующем году.

Источник: Паблик школы танцев "Чердак Джека"

Программа вечера перформансов:

— авторские постановки участников фестиваля 2018

— спектакль обладателей Гран-при фестиваля «КЛЮЧИ» 2017 — «Миф» Танцевальной компании Павла Глухова

Продолжительность программы — 3 часа

Жюри фестиваля:

— TWOFACE (Германия)

— DROSHA (Голландия / Россия)

— ОЛЕГ ГЛУШКОВ (Россия).

Сбор гостей: 17.30

Начало программы: 18.00

Место: Москва, Волгоградский проспект 46/15 (ст. м. «Текстильщики»), КЦ «Москвич».