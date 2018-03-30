Британец за год приютил более 20 котят, которых нашел у себя во дворе
По словам мужчины, возле его дома открылся «портал котов».
По словам мужчины, возле его дома открылся «портал котов».
Британец Майк
Однако, спустя время, они вновь обнаружили нескольких котят во дворе, а затем еще и еще. Некоторых малышей они находили даже в вентиляции в своей ванной комнате. Так, в течение года супруги стали счастливым владельцами более двух десятков котов. Своей историей Майк делился с подписчиками в Twitter, и благодаря этому ему удалось пристроить в добрые руки нескольких малышей.
Майк и его супруга начали искать взрослых котов, которые могли приносить потомство, и поймали двух бездомных кошек, которые были покинуты своими прежними хозяевами. Они стерилизовали животных и оставили жить у себя. Также был «выловлен» и один из отцов
Они пытаются пристроить некоторых из них в новые дома, но шутят, что пока справляются с таким количеством питомцев.
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