Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Фото красавиц-дочек Бородиной растрогало Сеть
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ольга Бузова украсила обложку Playboy
На уточках для ванн живут миллиарды бактерий
Вейпы с ванилью и корицей оказались самыми токсичными
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
6 огромных зданий, которые эффектно снесли
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британец за год приютил более 20 котят, которых нашел у себя во дворе

По словам мужчины, возле его дома открылся «портал котов».

Источник: Reuters

Британец Майк Ширли-Доннелли и его жена Деликай однажды утром нашли у себя на заднем дворе нескольких котят. Не найдя рядом мамы-кошки, они решили забрать малышей в дом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако, спустя время, они вновь обнаружили нескольких котят во дворе, а затем еще и еще. Некоторых малышей они находили даже в вентиляции в своей ванной комнате. Так, в течение года супруги стали счастливым владельцами более двух десятков котов. Своей историей Майк делился с подписчиками в Twitter, и благодаря этому ему удалось пристроить в добрые руки нескольких малышей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Майк и его супруга начали искать взрослых котов, которые могли приносить потомство, и поймали двух бездомных кошек, которые были покинуты своими прежними хозяевами. Они стерилизовали животных и оставили жить у себя. Также был «выловлен» и один из отцов котят-подкидышей — рыжий кот по имени Зевс, которого также ждал неприятный поход к ветеринару.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Таким образом, всего за год Ширли-Доннелли стали владельцами 24 котов и кошек.

Они пытаются пристроить некоторых из них в новые дома, но шутят, что пока справляются с таким количеством питомцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь