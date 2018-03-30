Любовное письмо, написанное 57 лет назад, вернулось к своей владелице

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Трогательная история приключилась с 76-летней британкой Морин Дабберли. Через социальные сети ее нашел некий Ли Мани, который сказал, что хочет передать ей что-то ценное.

Этим неожиданным подарком оказалось любовное письмо, которое Морин писала своему тогда еще жениху Колину, служившему в Белизе.

Послание было написано еще в 1961 году, когда Морин было 19 лет.

В письме она признавалась в любви жениху и писала, как ждет его возвращения домой.

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Оказалось, что эти 57 лет письмо находилось в кармане выпускных брюк, которые долгое время просто лежали на армейском складе, а затем были поданы Ли Мани в магазине подержанных вещей. Обнаружив странную находку в кармане штанов, мужчина не выбросил ее, а начал разыскивать Морин и Коли через соцсети.

Кстати, после того, как Колин вернулся из армии, они с Морин поженились и счастливо прожили в браке до 2000 года. В том году мужчина скончался.

По словам британки, получив «привет из прошлого», она была по-настоящему счастлива.