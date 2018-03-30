Любовное письмо, написанное 57 лет назад, вернулось к своей владелице
Послание все это время лежало в кармане брюк на армейском складе.
Послание все это время лежало в кармане брюк на армейском складе.
Трогательная история приключилась с 76-летней британкой Морин Дабберли. Через социальные сети ее нашел некий Ли Мани, который сказал, что хочет передать ей
Этим неожиданным подарком оказалось любовное письмо, которое Морин писала своему тогда еще жениху Колину, служившему в Белизе.
В письме она признавалась в любви жениху и писала, как ждет его возвращения домой.
Оказалось, что эти 57 лет письмо находилось в кармане выпускных брюк, которые долгое время просто лежали на армейском складе, а затем были поданы Ли Мани в магазине подержанных вещей. Обнаружив странную находку в кармане штанов, мужчина не выбросил ее, а начал разыскивать Морин и Коли через соцсети.
Кстати, после того, как Колин вернулся из армии, они с Морин поженились и счастливо прожили в браке до 2000 года. В том году мужчина скончался.
По словам британки, получив «привет из прошлого», она была
У меня сохранились все письма от мужа. Но не было ни одного из тех, что я писала ему. Это принесло мне стало прекрасных воспоминаний.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.