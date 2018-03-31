Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
03:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка

Они отлично подходят друг другу.

Источник: AP 2018

7-летний Мэдден всегда был изгоем в школе из-за того, что родился с «заячьей губой» и гетерохромией — разным цветом глаз. Из-за необычной внешности у мальчика совсем не было друзей, а дети часто над ним издевались.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но счастье все-таки ему улыбнулось. Мама Мэддена Кристина Хамфрис увидела в интернете фотографию необычного котенка, которому искали новый дом.

К большому удивлению, внешность животного в точности совпадала с внешностью ее сына — та же расщелина на верхней губе и точно такие же разноцветные глаза.

Как только Кристина увидела котенка, твердо решила, что он должен стать частью их семьи. Теперь Мэдден больше не одинок — у него есть лучший друг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
Посол РФ в США: дипломатов склоняют предать родину
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
СМИ сообщили о задержании родственника принца Уильяма
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь