Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Они отлично подходят друг другу.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Они отлично подходят друг другу.
7-летний Мэдден всегда был изгоем в школе
Но счастье
Как только Кристина увидела котенка, твердо решила, что он должен стать частью их семьи. Теперь Мэдден больше не одинок — у него есть лучший друг.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.