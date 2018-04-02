60-летняя американка сыграла свадьбу с деревом

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Необычная брачная церемония состоялась недавно в парке Снелл в Форт Майерс, Флорида. Там клятву в любви и верности 60-летняя Карен Купер прочитала 100-летнему дереву.

На церемонии присутствовали многочисленные родственники и соседи женщины. Играла музыка, были накрыты столы с угощениями, работал фотограф, а невеста, как и положено, нарядилась в белое платье с фатой.

Однако свадьба с деревом была вынужденной мерой.

По словам Карен, таким поступком она хотела привлечь внимание местных властей к серьезной проблеме.

Дело в том, что фикус Бенджамина растет в этом парке уже более ста лет и является одной из достопримечательностей города. Но его корни и крона стали мешать риелторам, которые пытаются продать за один миллион долларов участок рядом с парком. Вместо того, чтобы просто обрезать ветки, они захотели спилить дерево полностью, не посоветовавшись с другими жителями района.

Узнав об этом, Карен с соседями решили устроить мероприятие, которое бы привлекло внимание местных властей. Идея провести импровизированную свадьбу появилась после того, как в интернете они увидели репортаж о мексиканских женщинах, спасавших природу подобным способом.