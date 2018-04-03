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17:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бездомная собака украла в магазине книгу об одиночестве

Грустная история, у которой может быть положительный финал.

Источник: 2011hiteacher0/СС0

В бразильском магазине бездомный пес украл книгу под названием «Дни одиночества». Почему собака выбрала эту книгу, неизвестно.

На видео, снятом камерой видеонаблюдения, собака быстро забегает в магазин и берет конкретную книгу. Через какое-то время животное бросает украденное. Книгу возвращает на месте прохожий.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого случая шокированные продавцы разыскали собаку. Сейчас волонтеры ищут ей новых хозяев, чтобы она не страдала в одиночестве на улице. В городе малыш стал известным, а мы надеемся, что скоро он обретет дом.

Пусть в мире будет меньше бездомных животных. А если вдруг вы встретили на улице брошенного малыша, то обязательно помогите ему. Как это сделать, прочитайте в нашем материале.

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