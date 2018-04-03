Бездомная собака украла в магазине книгу об одиночестве
Грустная история, у которой может быть положительный финал.
Грустная история, у которой может быть положительный финал.
В бразильском магазине бездомный пес украл книгу под названием «Дни одиночества». Почему собака выбрала эту книгу, неизвестно.
На видео, снятом камерой видеонаблюдения, собака быстро забегает в магазин и берет конкретную книгу. Через
После этого случая шокированные продавцы разыскали собаку. Сейчас волонтеры ищут ей новых хозяев, чтобы она не страдала в одиночестве на улице. В городе малыш стал известным, а мы надеемся, что скоро он обретет дом.
Пусть в мире будет меньше бездомных животных. А если вдруг вы встретили на улице брошенного малыша, то обязательно помогите ему. Как это сделать, прочитайте в нашем материале.
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