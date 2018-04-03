Бездомная собака украла в магазине книгу об одиночестве

Источник: 2011hiteacher0/СС0

В бразильском магазине бездомный пес украл книгу под названием «Дни одиночества». Почему собака выбрала эту книгу, неизвестно.

На видео, снятом камерой видеонаблюдения, собака быстро забегает в магазин и берет конкретную книгу. Через какое-то время животное бросает украденное. Книгу возвращает на месте прохожий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FzdLo5GpzK8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого случая шокированные продавцы разыскали собаку. Сейчас волонтеры ищут ей новых хозяев, чтобы она не страдала в одиночестве на улице. В городе малыш стал известным, а мы надеемся, что скоро он обретет дом.