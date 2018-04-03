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18:48 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Сова несла кольца жениху на свадьбе. Но вдруг решила поохотиться

Добычей совы стал друг жениха. Он из-за этого даже со стула упал.

Источник: Ray Hennessy / СС0

В Великобритании в графстве Чешир молодая пара решила вспомнить старую традицию и использовать сову во время бракосочетания. По сценарию птица должна была взлететь и «вручить» кольца жениху. Но что-то пошло не так. В ответственный момент в ней проснулись природные инстинкты, и она решила поохотиться.

Все это гости сняли на видео, посмотрите!

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Думаем, что фотографии с этой совой займут особое в альбоме новобрачных, а сам инцидент запомнится на всю жизнь.

Животные на свадьбе иногда привлекают к себе больше внимание, чем виновники торжества. Вспомните только фотографии любимцев на свадьбах у своих хозяев.

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