Сова несла кольца жениху на свадьбе. Но вдруг решила поохотиться

Источник: Ray Hennessy / СС0

В Великобритании в графстве Чешир молодая пара решила вспомнить старую традицию и использовать сову во время бракосочетания. По сценарию птица должна была взлететь и «вручить» кольца жениху. Но что-то пошло не так. В ответственный момент в ней проснулись природные инстинкты, и она решила поохотиться.

Все это гости сняли на видео, посмотрите!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kq23HE0qpF0?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Думаем, что фотографии с этой совой займут особое в альбоме новобрачных, а сам инцидент запомнится на всю жизнь.