Ученые: трещина может разделить Африку на два континента
В Кении образовалась трещина длиной в несколько километров. И она продолжает расти.
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В Кении образовалась трещина длиной в несколько километров. И она продолжает расти.
Кажется, африканский континент в ближайшем будущем может расколоться на части. По крайней мере об этом свидетельствует пугающее видео из Кении, где земля в буквальном смысле разверзлась под ногами.
И разлом продолжает расти.
Главными причинами такого явления геологи называют подземную активность вулкана Сусва, рост сейсмической активности и проливные дожди, которые сильно разрушили литосферу.
По прогнозам ученых, Африка непременно разделится на две части, однако это произойдет еще очень нескоро — примерно через 50 миллионов лет.
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