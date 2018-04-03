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19:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые: трещина может разделить Африку на два континента

В Кении образовалась трещина длиной в несколько километров. И она продолжает расти.

Источник: Ganossi/СС0

Кажется, африканский континент в ближайшем будущем может расколоться на части. По крайней мере об этом свидетельствует пугающее видео из Кении, где земля в буквальном смысле разверзлась под ногами.

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По сообщению западных СМИ, глубина образовавшейся расщелины составляет 15 метров, а ширина — шесть метров.

И разлом продолжает расти.

Главными причинами такого явления геологи называют подземную активность вулкана Сусва, рост сейсмической активности и проливные дожди, которые сильно разрушили литосферу.

По прогнозам ученых, Африка непременно разделится на две части, однако это произойдет еще очень нескоро — примерно через 50 миллионов лет.

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