Новый тренд. Почему плюшевые акулы из IKEA стали популярны в Сети

Плюшевые акулы Blåhaj (Блохэй) приглянулись покупателям шведской мебельной компании давным-давно. Но после того, как их сначала сняли с продажи, а затем снова вернули в магазины благодаря подписанной петиции покупателей, игрушки опять стали набирать популярность в соцсетях. Некоторые пользователи использовали акул в качестве демонстрации своего настроения, а кое-кто даже завел для Блохэй собственные Instagram-странички.