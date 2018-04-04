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18:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Новый тренд. Почему плюшевые акулы из IKEA стали популярны в Сети

У этих игрушек уже есть многомиллионная армия поклонников по всему миру.

Источник: AP 2018

Плюшевые акулы Blåhaj (Блохэй) приглянулись покупателям шведской мебельной компании давным-давно. Но после того, как их сначала сняли с продажи, а затем снова вернули в магазины благодаря подписанной петиции покупателей, игрушки опять стали набирать популярность в соцсетях. Некоторые пользователи использовали акул в качестве демонстрации своего настроения, а кое-кто даже завел для Блохэй собственные Instagram-странички.

Как бы там ни было, эти акулы вправду чертовски харизматичны.

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