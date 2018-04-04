Новый тренд. Почему плюшевые акулы из IKEA стали популярны в Сети
У этих игрушек уже есть многомиллионная армия поклонников по всему миру.
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У этих игрушек уже есть многомиллионная армия поклонников по всему миру.
Плюшевые акулы Blåhaj (Блохэй) приглянулись покупателям шведской мебельной компании
Как бы там ни было, эти акулы вправду чертовски харизматичны.
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