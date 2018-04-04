Дизайнеры из Тайваня создали люкс-апартаменты для котов (фото)
Стеклянная комната напоминает аквариум, но вместо рыб там котики.
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Стеклянная комната напоминает аквариум, но вместо рыб там котики.
Многие хозяева животных знают, как важно создать для них комфортные условия для жизни в квартире. Но некоторые подходят к этому вопросу со всей серьезностью и обустраивают для питомцев собственные
Сотрудники дизайнерской фирмы из Тайваня INDOT уже сталкивались с подобными заказами. Одной из последних работ креативного бюро стала персональная кошачья комната, расположенная внутри гостиной хозяйского дома.
Для четырех котов была построена специальная площадка из дерева и стекла с многочисленными лесенками, лежаками, домиками и окошками, чтобы котейки могли следить за происходящим вокруг. Кроме того, через всю кошачью комнату проходит огромная когтеточка, так что заняться питомцам есть чем.
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