Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ МИД Канады на высылку дипломатов из России
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Елена Исинбаева дала сыну богатырское имя
5 новых фактов о лишнем весе
«Больно смотреть»: Алексей Ягудин перенес серьезную операцию
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Барановская и Малахов стали ведущими благотворительного аукциона
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
19:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дизайнеры из Тайваня создали люкс-апартаменты для котов (фото)

Стеклянная комната напоминает аквариум, но вместо рыб там котики.

Источник: 12019/CC0

Многие хозяева животных знают, как важно создать для них комфортные условия для жизни в квартире. Но некоторые подходят к этому вопросу со всей серьезностью и обустраивают для питомцев собственные вип-апартаменты.

Сотрудники дизайнерской фирмы из Тайваня INDOT уже сталкивались с подобными заказами. Одной из последних работ креативного бюро стала персональная кошачья комната, расположенная внутри гостиной хозяйского дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для четырех котов была построена специальная площадка из дерева и стекла с многочисленными лесенками, лежаками, домиками и окошками, чтобы котейки могли следить за происходящим вокруг. Кроме того, через всю кошачью комнату проходит огромная когтеточка, так что заняться питомцам есть чем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Турист обнаружил на пляже в Таиланде неизвестное животное
Как продеть нитку в иголку. В Сети решили «вечную» проблему
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Почему финны и эстонцы ездят за алкоголем в соседние страны
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
МИД Британии признал удаление «твита» с обвинениями в адрес РФ
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь