Дизайнеры из Тайваня создали люкс-апартаменты для котов (фото)

Многие хозяева животных знают, как важно создать для них комфортные условия для жизни в квартире. Но некоторые подходят к этому вопросу со всей серьезностью и обустраивают для питомцев собственные вип-апартаменты.

Для четырех котов была построена специальная площадка из дерева и стекла с многочисленными лесенками, лежаками, домиками и окошками, чтобы котейки могли следить за происходящим вокруг. Кроме того, через всю кошачью комнату проходит огромная когтеточка, так что заняться питомцам есть чем.