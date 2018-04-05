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16:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник поместил 170 героев книг Стивена Кинга на одну картину

Американский художник Джордан Монселл настолько любит книги «Короля ужасов», что решил собрать на одном рисунке героев и знаковые предметы из романов и рассказов писателя.

Источник: AP 2018

Всего на картине присутствуют около 170 отсылок к произведениям Кинга, включая такие известные книги, как «Сияние», «Зеленая миля», «Темная башня», «Мизери», «Бессонница» и другие.

Чтобы другие поклонники творчества писателя не растерялись, глядя на рисунок, художник создал отдельный документ, в котором пронумеровал всех персонажей и предметы, и подписал, из какого они произведения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что в скором времени в продажу поступит печатная версия плаката Монселла.

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