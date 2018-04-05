Художник поместил 170 героев книг Стивена Кинга на одну картину
Американский художник Джордан Монселл настолько любит книги «Короля ужасов», что решил собрать на одном рисунке героев и знаковые предметы из романов и рассказов писателя.
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Американский художник Джордан Монселл настолько любит книги «Короля ужасов», что решил собрать на одном рисунке героев и знаковые предметы из романов и рассказов писателя.
Всего на картине присутствуют около 170 отсылок к произведениям Кинга, включая такие известные книги, как «Сияние», «Зеленая миля», «Темная башня», «Мизери», «Бессонница» и другие.
Чтобы другие поклонники творчества писателя не растерялись, глядя на рисунок, художник создал отдельный документ, в котором пронумеровал всех персонажей и предметы, и подписал, из какого они произведения.
Сообщается, что в скором времени в продажу поступит печатная версия плаката Монселла.
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