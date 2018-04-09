Морской котик заставил рыбаков 8 часов катать его в лодке

В Макаровском районе морской котик забрался в лодку к сахалинским рыбакам и был на борту судна целых 8 часов. Так, рыбаки катали его на протяжении всего этого времени. На их попытки согнать безбилетного пассажира котик только рычал, сообщает Аств.ру.

«Вышли мы с напарниками в море на лодке. Слышим — орет кто-то, смотрим — морской котик возле нас. Тут он раз — и залез к нам в лодку. Покатался немного, мы решили его прогнать. Вроде прогнали, а он опять залезает. И так несколько раз», — рассказывает один из рыбаков Андрей Пермяков.