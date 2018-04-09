7 апреля 2018 г.
Морской котик заставил рыбаков 8 часов катать его в лодке
Наглость — второе счастье.
Наглость — второе счастье.
В Макаровском районе морской котик забрался в лодку к сахалинским рыбакам и был на борту судна целых 8 часов. Так, рыбаки катали его на протяжении всего этого времени. На их попытки согнать безбилетного пассажира котик только рычал, сообщает Аств.ру.
«Вышли мы с напарниками в море на лодке. Слышим — орет
Животное находилось в лодке до ночи и покинуло лодку только, когда рыбаки вернулись на берег. По словам рыболовов, котик не хотел есть, он просто наслаждался проведенным временем в море.
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