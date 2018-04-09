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11:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Новый тренд. Как раскрошить губку для цветов и получить эстетическое удовольствие

На это можно не только смотреть, но и повторить самостоятельно.

В Сети уже давно популярны ролики, на которых блогеры делают какие-то обыденные (или почти обыденные) вещи, но смотреть на это можно бесконечно долго.

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Сейчас умы и взгляды пользователей захватил новый тренд — видео, на котором режут, ломают, крошат и всячески уничтожают флористические губки (пиафлор). Этому странному явлению посвящено множество аккаунтов в соцсетях, а количество их подписчиков достигает сотни тысяч.

Губки замачивают в воде, режут с помощью ножа для сыра, давят машиной, посыпают блестками и еще много чего, что обычному человеку вряд ли вообще придет в голову.

Тем не менее, выглядит очень завораживающе. Смотрите сами.

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