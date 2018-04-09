Новый тренд. Как раскрошить губку для цветов и получить эстетическое удовольствие
На это можно не только смотреть, но и повторить самостоятельно.
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На это можно не только смотреть, но и повторить самостоятельно.
В Сети уже давно популярны ролики, на которых блогеры делают
Сейчас умы и взгляды пользователей захватил новый тренд — видео, на котором режут, ломают, крошат и всячески уничтожают флористические губки (пиафлор). Этому странному явлению посвящено множество аккаунтов в соцсетях, а количество их подписчиков достигает сотни тысяч.
Тем не менее, выглядит очень завораживающе. Смотрите сами.
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