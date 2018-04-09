Женщина создает из шерсти точные копии домашних любимцев (фото)
Фигурки выглядят настолько реалистичными и точными, что иногда их сложно отличить от оригинала.
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Фигурки выглядят настолько реалистичными и точными, что иногда их сложно отличить от оригинала.
56-летняя Линда Фаччи из
На изготовление одного «питомца» в среднем уходит до шести часов, и в процессе главное соблюсти точность внешнего вида и окраса животного. За все время своего творчества Фаччи сделала более 100 копий собак.
По признанию дизайнера, она также получала и заказы на изготовление фигурок умерших собак. Некоторые хозяева так тосковали за своими ушедшими питомцами, что заказывали копии из их настоящей шерсти и даже с его прахом собаки внутри фигурки.
Несмотря на то, что Линда большую часть времени делает реплики собак, среди ее работ немало и других животных: котов, птиц, енотов, зайцев, белок.
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