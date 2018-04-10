Instagram недели. Почему стоит подписаться на охранника Эда Ширана
Бодигард с удовольствием троллит своего знаменитого босса.
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Бодигард с удовольствием троллит своего знаменитого босса.
Личный телохранитель Эда Ширана стал звездой Instagram. Конечно, это произошло во многом благодаря самому певцу, но Кевин реально крутой. На своей страничке в соцсетях он публикует в основном снимки со своим знаменитым боссом, не забывая при этом того потроллить.
Ширан очень не против здорового юмора и даже сам рекламирует аккаунт своего бодигарда в Instagram. Кажется между ними полная идиллия.
Всего за пару дней Кевин обзавелся своими своими собственными поклонниками, число которых уже перевалило за 190 тысяч.
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