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17:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Instagram недели. Почему стоит подписаться на охранника Эда Ширана

Бодигард с удовольствием троллит своего знаменитого босса.

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Личный телохранитель Эда Ширана стал звездой Instagram. Конечно, это произошло во многом благодаря самому певцу, но Кевин реально крутой. На своей страничке в соцсетях он публикует в основном снимки со своим знаменитым боссом, не забывая при этом того потроллить.

Ширан очень не против здорового юмора и даже сам рекламирует аккаунт своего бодигарда в Instagram. Кажется между ними полная идиллия.

Всего за пару дней Кевин обзавелся своими своими собственными поклонниками, число которых уже перевалило за 190 тысяч.

Во время загрузки произошла ошибка.Когда малыш хочет перейти дорогу, но по сторонам не смотрит. Только не надо издеваться над его глазами в разные стороны.
Во время загрузки произошла ошибка.Хочу быть Эдом
Во время загрузки произошла ошибка.Мы богаты
Во время загрузки произошла ошибка.Опять уберег его от неосторожного шага в пропасть… #гуру #ловушкиславы
Во время загрузки произошла ошибка.Просто делаю свою работу — остаюсь ЛЕГЕНДОЙ.
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