Журналист упал в бассейн во время интервью (видео)

Пользователи Twitter нашли нового героя дня. Им стал журналист телеканала BBC Майк Бушелл, который, делая прямой репортаж с Игр Содружества в Австралии, оступился и упал в бассейн.

Во время интервью у британских пловцов, сидящих на краю бассейна, Майк решил подойти к каждому из них лично, но не заметил ступеньку в бассейне и рухнул в воду вместе с микрофоном.

Несмотря на провал и смех спортсменов, репортер продолжил свое интервью, но через несколько мгновений у него отказал промокший микрофон, так что прямое включение все-таки пришлось прервать.