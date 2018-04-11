How to impress the #TeamEngland swimming team by @MikeBreakfast pic.twitter.com/fAAA8PvqQD— Richard Main (@RPMain) April 11, 2018
Журналист упал в бассейн во время интервью (видео)
Как настоящий профессионал, он продолжил работу.
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Как настоящий профессионал, он продолжил работу.
Пользователи Twitter нашли нового героя дня. Им стал журналист телеканала BBC Майк Бушелл, который, делая прямой репортаж с Игр Содружества в Австралии, оступился и упал в бассейн.
How to impress the #TeamEngland swimming team by @MikeBreakfast pic.twitter.com/fAAA8PvqQD— Richard Main (@RPMain) April 11, 2018
Во время интервью у британских пловцов, сидящих на краю бассейна, Майк решил подойти к каждому из них лично, но не заметил ступеньку в бассейне и рухнул в воду вместе с микрофоном.
Несмотря на провал и смех спортсменов, репортер продолжил свое интервью, но через несколько мгновений у него отказал промокший микрофон, так что прямое включение
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