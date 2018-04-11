Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Удар США по Сирии - Вашингтон боится ответа Москвы
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Мария Миронова вышла в свет вместе с сыном
В России нашли самый дорогой дом
Образ дня: Кейт Хадсон в кружевном платье-комбинации
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Журналист упал в бассейн во время интервью (видео)

Как настоящий профессионал, он продолжил работу.

Пользователи Twitter нашли нового героя дня. Им стал журналист телеканала BBC Майк Бушелл, который, делая прямой репортаж с Игр Содружества в Австралии, оступился и упал в бассейн.

Во время интервью у британских пловцов, сидящих на краю бассейна, Майк решил подойти к каждому из них лично, но не заметил ступеньку в бассейне и рухнул в воду вместе с микрофоном.

Несмотря на провал и смех спортсменов, репортер продолжил свое интервью, но через несколько мгновений у него отказал промокший микрофон, так что прямое включение все-таки пришлось прервать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
Захарова отреагировала на угрозы Трампа нанести удар по Сирии
Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег
Ученые: «эффект гориллы» может скрывать пришельцев от глаз людей
Уборщики перепутали инсталляцию с мусором и выбросили ее
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь