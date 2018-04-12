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13:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Эксперимент. Можно ли похудеть, питаясь только в «Макдоналдсе»

Да, но оно вам не надо.

Источник: AP 2018

Британский блогер Майк Дживонс провел очередной эксперимент над собой. Целую неделю, три раз в день он питался исключительно фаст-фудом. Его идея состояла не в том, чтобы показать, что будет с организмом в результате такой «жесткой диеты», а в том, можно ли при таком питании похудеть.

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Для этого Майк четко следовал нормам питания, потребляя только 2 тысячи калорий в день, рекомендованные для взрослого человека. Все съеденное и выпитое он заносил в таблицу и четко отслеживал.

В итоге, за неделю эксперимента Дживонс похудел на три килограмма.

Правда, здоровье его немного пошатнулось. По признанию блогера, он стал больше уставать и у него появились боли в животе.

Зато теперь он так наелся бургеров, что уже не скоро вернется к фаст-фуду.
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Кстати, для Майка это уже не первый подобный эксперимент. Периодически он устраивает себе недельные монодиеты, питаясь только одним продуктом. Свои результаты и впечатления он записывает на видео и публикует на своем YouTube-канале.

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