Эксперимент. Можно ли похудеть, питаясь только в «Макдоналдсе»

Источник: AP 2018

Британский блогер Майк Дживонс провел очередной эксперимент над собой. Целую неделю, три раз в день он питался исключительно фаст-фудом. Его идея состояла не в том, чтобы показать, что будет с организмом в результате такой «жесткой диеты», а в том, можно ли при таком питании похудеть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg4GVcrFeEK/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bg4GVcrFeEK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mike Jeavons (@mikejeavons)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-28T18:13:41+00:00">28 Мар 2018 в 11:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для этого Майк четко следовал нормам питания, потребляя только 2 тысячи калорий в день, рекомендованные для взрослого человека. Все съеденное и выпитое он заносил в таблицу и четко отслеживал.

В итоге, за неделю эксперимента Дживонс похудел на три килограмма.

Правда, здоровье его немного пошатнулось. По признанию блогера, он стал больше уставать и у него появились боли в животе.

Зато теперь он так наелся бургеров, что уже не скоро вернется к фаст-фуду.

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