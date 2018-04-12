Эксперимент. Можно ли похудеть, питаясь только в «Макдоналдсе»
Да, но оно вам не надо.
Да, но оно вам не надо.
Британский блогер Майк Дживонс провел очередной эксперимент над собой. Целую неделю, три раз в день он питался исключительно
Для этого Майк четко следовал нормам питания, потребляя только 2 тысячи калорий в день, рекомендованные для взрослого человека. Все съеденное и выпитое он заносил в таблицу и четко отслеживал.
Правда, здоровье его немного пошатнулось. По признанию блогера, он стал больше уставать и у него появились боли в животе.
Кстати, для Майка это уже не первый подобный эксперимент. Периодически он устраивает себе недельные монодиеты, питаясь только одним продуктом. Свои результаты и впечатления он записывает на видео и публикует на своем
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.