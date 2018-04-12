Тест: найдите созвездия на небе

Как выглядит Большая Медведица, знают многие. Какие ещё созвездия вы можете вспомнить? Наш тест научит вас читать ночное небо.

Для закрепления: ещё раз посмотреть на созвездия можно с помощью этой карты. Таким будет небо в мае, у вас есть ещё пару недель, чтобы все запомнить. Осторожно, спойлеры!