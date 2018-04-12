Тест: найдите созвездия на небе
Поднимите голову. Что вы видите? Может быть, потолок, облака, солнце или… звезды.
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Поднимите голову. Что вы видите? Может быть, потолок, облака, солнце или… звезды.
Как выглядит Большая Медведица, знают многие. Какие ещё созвездия вы можете вспомнить? Наш тест научит вас читать ночное небо.
Для закрепления: ещё раз посмотреть на созвездия можно с помощью этой карты. Таким будет небо в мае, у вас есть ещё пару недель, чтобы все запомнить. Осторожно, спойлеры!
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