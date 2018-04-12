Обувная королева: британка собрала самую большую коллекцию каблуков в стране

В Британии нашлась своя Кэрри Брэдшоу . 49-летняя Кэти Портер просто помешана на красивых каблуках, которые она собирает на протяжении 30 лет. В ее коллекции сейчас около 400 пар туфель, ботинок и сапог.

Все свое «добро» женщина хранит на специальных полках от потолка до пола, которые занимают достаточно много места в ее скромной лондонской квартире.