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15:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Обувная королева: британка собрала самую большую коллекцию каблуков в стране

Обувь она коллекционирует с 19 лет.

В Британии нашлась своя Кэрри Брэдшоу. 49-летняя Кэти Портер просто помешана на красивых каблуках, которые она собирает на протяжении 30 лет. В ее коллекции сейчас около 400 пар туфель, ботинок и сапог.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все свое «добро» женщина хранит на специальных полках от потолка до пола, которые занимают достаточно много места в ее скромной лондонской квартире.

Портер признается, что свою первую пару обуви на каблуках она купила, когда ей было 12 лет, а уже в 19 начала скупать все, что ей нравилось в магазинах. Никаких ограничений Кэти не делает: в ее коллекции есть как брендовая обувь от ведущих дизайнеров, так и каблуки из масс-маркетов.

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