В Австралии спасенная коала не хотела возвращаться в дикую природу без друга

В Австралии в гавани Порт-Стивенс благотворительный фонд выходил двух коал — Мортона и Скирокко. Малышей нашли исхудавшими в дикой природе в июне 2017 года. С тех пор коалы жили вместе. Накануне пришло время выпускать их обратно, но кое-что пошло не так.

Первым волонтеры выпустили Мортона, но он отказывался куда-либо идти до того момента, пока не пришел его друг Скирокко. Вот видео этого милого момента:

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