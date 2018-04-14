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00:47 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Австралии спасенная коала не хотела возвращаться в дикую природу без друга

Настоящая дружба выглядит так.

В Австралии в гавани Порт-Стивенс благотворительный фонд выходил двух коал — Мортона и Скирокко. Малышей нашли исхудавшими в дикой природе в июне 2017 года. С тех пор коалы жили вместе. Накануне пришло время выпускать их обратно, но кое-что пошло не так.

Первым волонтеры выпустили Мортона, но он отказывался куда-либо идти до того момента, пока не пришел его друг Скирокко. Вот видео этого милого момента:

Во время загрузки произошла ошибка.

Дружба у животных бывает очень крепкой. Вспомните только историю про то, как как кот и пес подружились и прославились.

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