В Австралии спасенная коала не хотела возвращаться в дикую природу без друга
Настоящая дружба выглядит так.
Настоящая дружба выглядит так.
В Австралии в гавани
Первым волонтеры выпустили Мортона, но он отказывался
Дружба у животных бывает очень крепкой. Вспомните только историю про то, как как кот и пес подружились и прославились.
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