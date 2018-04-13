Жители Нью-Йорка перепутали тигра с енотом

Не каждый день на улицах мегаполиса можно встретить дикого хищника, а потому полицейские отреагировали на вызов максимально серьезно — не только прислали наряд вместе с ловцами животных, но и подключили вертолет. И, конечно же, на место прибыли журналисты местных телеканалов. Но история закончилась эпически.
Обыскав несколько районов, полицейские так и не нашли тигра, зато обнаружили енота, который вполне подходил под описание.
Пользователи Сети начали иронизировать на эту тему, отмечая, что еноты могут быть такими же опасными, как и тигры, и тоже имеют полосатый окрас.
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