Жители Нью-Йорка перепутали тигра с енотом

Не каждый день на улицах мегаполиса можно встретить дикого хищника, а потому полицейские отреагировали на вызов максимально серьезно — не только прислали наряд вместе с ловцами животных, но и подключили вертолет. И, конечно же, на место прибыли журналисты местных телеканалов. Но история закончилась эпически.