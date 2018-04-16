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16:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Слон решил «заняться йогой» на проезжей части (видео)

А почему бы и нет?

Во время загрузки произошла ошибка.

Веселое видео загрузили в интернет 49-летняя Мишель Бродхерст и 55-летний Жак Жубер, которые стали свидетелями забавного случая во время своей поездки по Южной Африке.

Они остановились на автомобиле, чтобы пропустить слона, переходившего дорогу. Но животное явно не торопилось освободить проезжую часть. Почти дойдя по конца, слон остановился, подумал и начал вытягивать заднюю ногу, как будто пытаясь ее размять. Спустя несколько минут, он прекратил упражнения и неторопливо ушел в кусты в поисках съестного.

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