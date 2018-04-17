Аист каждую весну возвращается к своей подруге, которая не может летать

Настоящая любовь бывает не только у людей. Трогательными отношениями могут «похвастаться» и птицы. К примеру, вот уже шестнадцать лет пара аистов из одного хорватского села вынуждена расставаться на зиму, но весной и летом они неразлучны.

История началась еще двадцать лет назад, когда местный житель Степан Вокич спас птицу от браконьеров — охотники повредили ей крылья.

Мужчина забрала аиста домой, стал выхаживать и заботиться. Свою новую подругу он назвал Малена. А спустя время, когда весной в их деревню прилетели другие аисты, Малена «встретила» своего возлюбленного, которому Вокич тоже дал имя — Клепетан.

Парочка свила себе гнездо прямо на крыше дома Степана, и каждое лето у них появляются птенцы. Как и положено аистам, Клепетан каждую осень улетает на зимовку в Африку, а вот его подруга Малена летать так далеко не может. А потому остается дома в Хорватии.