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17:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Аист каждую весну возвращается к своей подруге, которая не может летать

Птицы вынуждены расставаться на зиму, но каждую весну они воссоединяются.

Настоящая любовь бывает не только у людей. Трогательными отношениями могут «похвастаться» и птицы. К примеру, вот уже шестнадцать лет пара аистов из одного хорватского села вынуждена расставаться на зиму, но весной и летом они неразлучны.

История началась еще двадцать лет назад, когда местный житель Степан Вокич спас птицу от браконьеров — охотники повредили ей крылья.

Мужчина забрала аиста домой, стал выхаживать и заботиться. Свою новую подругу он назвал Малена. А спустя время, когда весной в их деревню прилетели другие аисты, Малена «встретила» своего возлюбленного, которому Вокич тоже дал имя — Клепетан.

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Парочка свила себе гнездо прямо на крыше дома Степана, и каждое лето у них появляются птенцы. Как и положено аистам, Клепетан каждую осень улетает на зимовку в Африку, а вот его подруга Малена летать так далеко не может. А потому остается дома в Хорватии.

По словам Вокича, зимой он берет Малену к себе в дом, где они вместе смотрят телевизор и иногда выходят погулять или едут на рыбалку, а вот весной, когда возвращается ее жених, она переселяется в гнездо, где живет полноценной «семейной» жизнью. За эти шестнадцать лет Клепетан и Малена вырастили 62 птенцов.

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