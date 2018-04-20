Девушка превратила родимое пятно в бьюти-особенность (фото)
Блестки всегда спасут ситуацию.
Блестки всегда спасут ситуацию.
18-летняя датчанка Оливия Холм Поулсен придумала оригинальный способ, как перестать стесняться своего родимого пятна. Заметная косметическая особенность доставляла ей немало неприятностей — в школе ее дразнили, а самооценка сильно упала. Со временем Оливия приняла себя такой, какая она есть, но избавиться от повышенного внимания окружающих так и не смогла.
Тогда девушка решила, что раз уж на нее и так все смотрят, то она сделает эффект еще более заметным, и покрыла родимое пятно блестками. Результат получился интересным, а у смелой Оливии появилось множество поклонников и людей, которые ее поддержали.
Сейчас она частенько экспериментирует с имиджем и раскрашивает родимое пятно то красной помадой, то яркими тенями.