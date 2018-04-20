Британский фермер пристыдил соседей с помощью шутливого знака

48-летний Стивен Нолан живет с семьей в небольшой деревушке в графстве Ланкашир. На своей ферме он держит десять лошадей, четырех свиней, гусей и кур, и это не считая нескольких собак и котов. Но соседи Нолана не очень рады такому зверинцу.

Они регулярно жалуются местным властям на «шум и запах» с фермы. Когда один из соседей начал возмущаться из-за строительства Стивеном новой конюшни, у фермера не выдержали нервы. Он поместил на свой забор довольно красноречивый знак, на котором написал:

Внимание! Эта собственность — ферма. На фермах живут животные. Животные издают странные звуки, плохо пахнут и занимаются сексом на открытом воздухе. В случае, если вы не можете с этим смириться — не покупайте недвижимость рядом с фермой.