Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с двумя барсуками

В британском приюте случилась невероятная дружба между двумя барсуками и лисой. Недавно сотрудники приюта с разницей в несколько дней нашли одиноких малышей-барсуков, у которых погибла мать, и почти окаменевшую от холода лису, которую назвали Фиби. Они спасли их и отправили в центр передержки диких животных в город Уитби. Там малыши и подружились.

«В природе эти животные стараются избегать друг друга, но тут они находились в одном пространстве и не могли не общаться. Кроме того, они примерно одного возраста. Поэтому теперь они очень дружны и заботятся друг о друге», — рассказывает куратор центра Александра Фармер.