April 20, 2018
Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с двумя барсуками
Их дружба похожа на сюжет диснеевских мультфильмов.
Их дружба похожа на сюжет диснеевских мультфильмов.
В британском приюте случилась невероятная дружба между двумя барсуками и лисой. Недавно сотрудники приюта с разницей в несколько дней нашли одиноких
«В природе эти животные стараются избегать друг друга, но тут они находились в одном пространстве и не могли не общаться. Кроме того, они примерно одного возраста. Поэтому теперь они очень дружны и заботятся друг о друге», — рассказывает куратор центра Александра Фармер.
Пока животные будут находиться под присмотром волонтеров. Они должны окрепнуть и стать самостоятельными, после этого их отпустят обратно в естественную среду. Пока же сотрудники центра никак не налюбуются на это трио. Посмотрите, как они прекрасны!