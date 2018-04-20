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16:30 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Неразлучные друзья: в Британии лиса подружилась с двумя барсуками

Их дружба похожа на сюжет диснеевских мультфильмов.

В британском приюте случилась невероятная дружба между двумя барсуками и лисой. Недавно сотрудники приюта с разницей в несколько дней нашли одиноких малышей-барсуков, у которых погибла мать, и почти окаменевшую от холода лису, которую назвали Фиби. Они спасли их и отправили в центр передержки диких животных в город Уитби. Там малыши и подружились.

«В природе эти животные стараются избегать друг друга, но тут они находились в одном пространстве и не могли не общаться. Кроме того, они примерно одного возраста. Поэтому теперь они очень дружны и заботятся друг о друге», — рассказывает куратор центра Александра Фармер.

Пока животные будут находиться под присмотром волонтеров. Они должны окрепнуть и стать самостоятельными, после этого их отпустят обратно в естественную среду. Пока же сотрудники центра никак не налюбуются на это трио. Посмотрите, как они прекрасны!

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