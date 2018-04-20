https://t.co/5VCpJQU7FS ye seen ? @TrumanTheGiant @MelodiePariseau #StBernard— BBB aka Bonnie Bhoy Badger ?? (@badgerdastaffy) April 20, 2018
Вместо раковой опухоли в желудке у собаки нашли мягкие игрушки
Хорошо, когда все заканчивается хорошо.
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Хорошо, когда все заканчивается хорошо.
Джейн Джейн Дикинсон из Роберттауна, Западный Йоркшир, была убита горем, когда ветеринарный врач обнаружил странную опухоль в желудке ее любимой собаки Мейси. 8-летнему сенбернару поставили предварительный диагноз «рак» и отправили ее на операцию.
https://t.co/5VCpJQU7FS ye seen ? @TrumanTheGiant @MelodiePariseau #StBernard— BBB aka Bonnie Bhoy Badger ?? (@badgerdastaffy) April 20, 2018
Оказалось, что Мейси поплохело после того, как она украла у своей «сестры» чихуахуа несколько мягких игрушек, а затем буквально проглотила их целиком.
После успешного извлечения «вкусняшек», к огромной радости хозяев, Мейси вернулась домой полностью здоровой и счастливой.