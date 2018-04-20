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19:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Вместо раковой опухоли в желудке у собаки нашли мягкие игрушки

Хорошо, когда все заканчивается хорошо.

Джейн Джейн Дикинсон из Роберттауна, Западный Йоркшир, была убита горем, когда ветеринарный врач обнаружил странную опухоль в желудке ее любимой собаки Мейси. 8-летнему сенбернару поставили предварительный диагноз «рак» и отправили ее на операцию.

Каково же было удивление врачей, когда вместо опухоли они нашли в желудке собаки четыре плюшевые игрушки.

Оказалось, что Мейси поплохело после того, как она украла у своей «сестры» чихуахуа несколько мягких игрушек, а затем буквально проглотила их целиком.

После успешного извлечения «вкусняшек», к огромной радости хозяев, Мейси вернулась домой полностью здоровой и счастливой.

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