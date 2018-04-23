Креативный подход. Индийский фотограф залез на дерево, чтобы сделать удачный кадр

Недавно в соцсетях появилось забавное видео, на котором был запечатлен индийский фотограф. Ради хороших снимков молодоженов молодой человек залез на дерево и в буквальном смысле свесился с ветки головой вниз.

Кадр и правда получился необычным, а благодаря своей отваге и креативности фотограф стал звездой соцсетей. Очень скоро СМИ выяснили, кто был этот неизвестный герой. Им оказался 23-летний Вишну из города Триссу. Журналистам фотограф признался, что уже не первый раз забирается на деревья, чтобы сделать удачные и необычные снимки.