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11:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Креативный подход. Индийский фотограф залез на дерево, чтобы сделать удачный кадр

Этого парня ничто не остановит в погоне за красивыми кадрами.

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Недавно в соцсетях появилось забавное видео, на котором был запечатлен индийский фотограф. Ради хороших снимков молодоженов молодой человек залез на дерево и в буквальном смысле свесился с ветки головой вниз.

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Кадр и правда получился необычным, а благодаря своей отваге и креативности фотограф стал звездой соцсетей. Очень скоро СМИ выяснили, кто был этот неизвестный герой. Им оказался 23-летний Вишну из города Триссу. Журналистам фотограф признался, что уже не первый раз забирается на деревья, чтобы сделать удачные и необычные снимки.

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