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15:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец женился на подруге, которую добивался 36 лет

Даже спустя много лет можно выйти из «френдзоны».

Все хорошо, что хорошо кончается. Именно так можно сказать про удивительную историю любви, длившуюся 36 лет и, наконец-то, закончившуюся свадьбой.

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Американец Джо Панталео еще со школы был страстно влюблен в Дайану Эллис. Однако женщина более тридцати лет держала поклонника во френдзоне. Они близко дружили и часто их пути пересекались.

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Встретившись через несколько лет после окончания школы, Джо понял, что все так же любит Дайану, но она собиралась выходить замуж и переезжать в другой город, а потому мужчина был вынужден отступить, но личную жизнь так и не устроил.

Через несколько лет, Эллис разочаровалась в браке, подала на развод с мужем и вернулась в родной город. Именно тогда их пути с Панталео снова пересеклись. Они сблизились, но до романтических отношений все дошло лишь спустя еще несколько лет.

В 2017 году они впервые поцеловались. А через год, вместе отправившись на встречу выпускников в свою школу, терпеливый Джо сделал возлюбленной предложение. И она ответила согласием.

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Для 50-летнего Джо это первый брак, зато он точно уверен в своем выборе, хотя и 52-летняя Дайана уже тоже больше не сомневается. Влюбленные поженились 31 марта на пляже во Флориде. А недавно свою историю мужчина поведал журналистам New York Times.

Пользователи соцсетей уже окрестили Панталео «королем френдзоны».
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Во время загрузки произошла ошибка.Джо с Дайаной и ее дочерью от первого брака
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