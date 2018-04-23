Американец женился на подруге, которую добивался 36 лет

Все хорошо, что хорошо кончается. Именно так можно сказать про удивительную историю любви, длившуюся 36 лет и, наконец-то, закончившуюся свадьбой.

Американец Джо Панталео еще со школы был страстно влюблен в Дайану Эллис. Однако женщина более тридцати лет держала поклонника во френдзоне. Они близко дружили и часто их пути пересекались.

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Встретившись через несколько лет после окончания школы, Джо понял, что все так же любит Дайану, но она собиралась выходить замуж и переезжать в другой город, а потому мужчина был вынужден отступить, но личную жизнь так и не устроил.

Через несколько лет, Эллис разочаровалась в браке, подала на развод с мужем и вернулась в родной город. Именно тогда их пути с Панталео снова пересеклись. Они сблизились, но до романтических отношений все дошло лишь спустя еще несколько лет.

В 2017 году они впервые поцеловались. А через год, вместе отправившись на встречу выпускников в свою школу, терпеливый Джо сделал возлюбленной предложение. И она ответила согласием.

Для 50-летнего Джо это первый брак, зато он точно уверен в своем выборе, хотя и 52-летняя Дайана уже тоже больше не сомневается. Влюбленные поженились 31 марта на пляже во Флориде. А недавно свою историю мужчина поведал журналистам New York Times.