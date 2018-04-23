Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
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Британская королевская семья принимает поздравления: 36-летняя Кейт Миддлтон родила сына. Сообщается, что вес новорожденного составил 3,8 кг. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
Счастливое событие произошло 23 апреля. Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте Кенсигтонского дворца.
Напомним, о беременности Кейт стало известно осенью 2017 года. Всю беременность герцогиня вела активный образ жизни и посешала различные мероприятия. У Кейт и принца Уильяма есть также двое детей, 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.
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