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18:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Лайфхак: как весело и незаметно лишиться зуба (видео)

Сомнительный способ, но он работает.

Наверняка многие помнят, как в детстве, чтобы выдернуть шатающийся зуб, родители привязывали его за ниточку к двери, а потом резко ее открывали. Вроде бы и понимаешь, что «что-то не так», но не успеваешь среагировать. А потому процедура получается быстрой и безболезненной.

Но один вьетнамский папа решил пойти дальше и привязал «ненужный» зуб своего сына к стреле арбалета. Смотрите сами.

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