Лайфхак: как весело и незаметно лишиться зуба (видео)
Сомнительный способ, но он работает.
Сомнительный способ, но он работает.
Наверняка многие помнят, как в детстве, чтобы выдернуть шатающийся зуб, родители привязывали его за ниточку к двери, а потом резко ее открывали. Вроде бы и понимаешь, что «что-то не так», но не успеваешь среагировать. А потому процедура получается быстрой и безболезненной.
Но один вьетнамский папа решил пойти дальше и привязал «ненужный» зуб своего сына к стреле арбалета. Смотрите сами.