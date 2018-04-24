Лайфхак: как весело и незаметно лишиться зуба (видео)

Наверняка многие помнят, как в детстве, чтобы выдернуть шатающийся зуб, родители привязывали его за ниточку к двери, а потом резко ее открывали. Вроде бы и понимаешь, что «что-то не так», но не успеваешь среагировать. А потому процедура получается быстрой и безболезненной.