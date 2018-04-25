В Москве выбрали обладательницу титула «Российская красавица-2018»
Победительницей конкурса красоты этого года стала Ирина Сафронова.
Победительницей конкурса красоты этого года стала Ирина Сафронова.
Мероприятие прошло в московском отеле «Корстон». В нем принимали участие победительницы региональных конкурсов красоты в возрасте от 16 до 30 лет. В общей сложности на титул претендовали 20 девушек со всей страны.
Мероприятие проводится с 2012 года, победительницы представляют Россию на международных конкурсах красоты.