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13:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Москве выбрали обладательницу титула «Российская красавица-2018»

Победительницей конкурса красоты этого года стала Ирина Сафронова.

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Мероприятие прошло в московском отеле «Корстон». В нем принимали участие победительницы региональных конкурсов красоты в возрасте от 16 до 30 лет. В общей сложности на титул претендовали 20 девушек со всей страны.

Мероприятие проводится с 2012 года, победительницы представляют Россию на международных конкурсах красоты.

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