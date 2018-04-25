Яблоко раздора. Американку оштрафовали на $500 за фрукт в сумке

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Кристал Тэдлок из города Арвада в штате Колорадо летела из Франции в США. Но на родине на пограничном контроле ее ждал неприятный сюрприз. Таможенники решили проверить сумку женщины и обнаружили там упакованное в пластиковый пакет яблоко, которое ей бесплатно дали на борту самолета. Казалось бы, что такого?

Но оказалось, что в США нельзя ввозить незадекларированные фрукты, и Кристал оштрафовали на 500 долларов.

На пограничников не подействовали аргументы, что это всего лишь одно яблоко, к тому же упакованное и выданное авиакомпанией в самолете. Не вняли они уговорам женщины выкинуть или съесть «незаконно ввезенный» фрукт.