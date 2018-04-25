There's a cat for sale in Tesco for £10 pic.twitter.com/oJ3G2SETJ0— Bible John (@YerDaPuntsGear) April 20, 2018
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Походы по магазинам, правда, очень утомляют.
Походы по магазинам, правда, очень утомляют.
Британец опубликовал в Twitter фотографию из супермаркета Tesco, на которой на прилавке с бытовой химией спит кот. Пользователи Сети посмеялись, что котик выбрал в качестве места для отдыха ценник в 10 фунтов (860 рублей — прим. Ред.).
Пост набрал уже 40 тыс. лайков.
Как выяснилось позже, героя фотографии зовут Манго, и он является постоянным жителем этого магазина.
У Манго есть своя группа в Facebook с 20 тыс. подписчиков. Свою популярность он обрел несколько лет назад, когда администрация супермаркета хотела его выгнать. Тогда за звезду соцсети вступились «фанаты», и питомец так остался жить в магазине.