Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине

Британец опубликовал в Twitter фотографию из супермаркета Tesco, на которой на прилавке с бытовой химией спит кот. Пользователи Сети посмеялись, что котик выбрал в качестве места для отдыха ценник в 10 фунтов (860 рублей — прим. Ред.).

Как выяснилось позже, героя фотографии зовут Манго, и он является постоянным жителем этого магазина.

У Манго есть своя группа в Facebook с 20 тыс. подписчиков. Свою популярность он обрел несколько лет назад, когда администрация супермаркета хотела его выгнать. Тогда за звезду соцсети вступились «фанаты», и питомец так остался жить в магазине.