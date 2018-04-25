Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Что будет, если «закончились права»
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
5 самых неожиданных направлений на майские праздники
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Бондарчук и Орбакайте надели эффектные наряды на гала-ужин
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
15Сделать деньги
21:39 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине

Походы по магазинам, правда, очень утомляют.

Британец опубликовал в Twitter фотографию из супермаркета Tesco, на которой на прилавке с бытовой химией спит кот. Пользователи Сети посмеялись, что котик выбрал в качестве места для отдыха ценник в 10 фунтов (860 рублей — прим. Ред.).

Пост набрал уже 40 тыс. лайков.

Как выяснилось позже, героя фотографии зовут Манго, и он является постоянным жителем этого магазина.

Во время загрузки произошла ошибка.Привет всем! Я вернулся в целости и сохранности. Спасибо всем, кто писал мне. Надеюсь, это был последний раз, когда я потерялся.

У Манго есть своя группа в Facebook с 20 тыс. подписчиков. Свою популярность он обрел несколько лет назад, когда администрация супермаркета хотела его выгнать. Тогда за звезду соцсети вступились «фанаты», и питомец так остался жить в магазине.

 «С любимыми не расставайтесь!»: как путешествовать с собакой по всему миру
Нестыдные вопросы про кастрацию и стерилизацию
США отказались верить в попадание своих «Томагавков» в Россию
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Названа самая задолжавшая страна Европы
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли Один из лучших вратарей мира снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда плей-офф, пропуская в каждой встрече не меньше трех шайб
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь