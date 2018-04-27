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13:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Режу воду». В Сети проходит необычный флешмоб

Даже странно, что никто не додумался сделать это раньше.

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То ли от избытка свободного времени, то ли от большой креативности, но некоторые пользователи Сети умудряются переплюнуть самих себя и выдать такие безумные идеи, что не знаешь, как и реагировать.

Такой пример странного видео, которое, несмотря на свою абсурдность, уже успело стать новым интернет-челленджем, опубликовал в YouTube пользователь Алдияр Ахметов.

Его ролик «Режу воду 10 часов» повторяет то, что заявлено в названии. В течении 10 часов (именно столько и длится видео), настырный парень ножницами «разрезает» струю воды, льющейся из-под крана.

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Ничего больше, собственно, и не происходит.

Удивительно, но у Алдияра нашлись не только поклонники, но и последователи: люди запустили своего рода челлендж, пытаясь повторить рекорд по «разрезанию» воды и воздуха. Правда, десять часов никто не выдержал — большинству хватало терпения только на несколько минут.

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