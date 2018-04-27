«Режу воду». В Сети проходит необычный флешмоб
Даже странно, что никто не додумался сделать это раньше.
Даже странно, что никто не додумался сделать это раньше.
То ли от избытка свободного времени, то ли от большой креативности, но некоторые пользователи Сети умудряются переплюнуть самих себя и выдать такие безумные идеи, что не знаешь, как и реагировать.
Такой пример странного видео, которое, несмотря на свою абсурдность, уже успело стать новым
Его ролик «Режу воду 10 часов» повторяет то, что заявлено в названии. В течении 10 часов (именно столько и длится видео), настырный парень ножницами «разрезает» струю воды, льющейся
Ничего больше, собственно, и не происходит.
Удивительно, но у Алдияра нашлись не только поклонники, но и последователи: люди запустили своего рода челлендж, пытаясь повторить рекорд по «разрезанию» воды и воздуха. Правда, десять часов никто не выдержал — большинству хватало терпения только на несколько минут.