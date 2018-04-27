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13:26 (мск), источник: Дети Mail.Ru

Стало известно имя новорожденного британского принца

В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли имя их третьего ребенка. Принц получил имя Луи Артур Чарльз. Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.

К слову, в букмекерских конторах фаворитом было имя Артур, на которое принималась ставка 6 к 4. Далее следовали Джеймс, Альберт, Филипп, Томас и Александр.

Напомним, Миддлтон родила их третьего с принцем Уильямом ребенка 23 апреля в 11.01 по местному времени (13.01 по Москве). Вес новорожденного составил 3,8 килограмма. Герцог Кембриджский сопровождал супругу в больницу и присутствовал на родах.

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О том, что Кейт ждет ребенка, стало известно осенью 2017 года. Всю беременность герцогиня вела активный образ жизни и посещала различные мероприятия. У Кейт и принца Уильяма есть также двое детей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.

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