Енот стал сотрудником ветеринарной клиники в Брянске
В его задачи входит успокаивать и обнимать животных.
В его задачи входит успокаивать и обнимать животных.
В Брянске от полуторагодовалого енота по имени Баллу отказалась хозяйка. Одна из городских ветеринарных клиник приютила, а после и трудоустроила зверька. Теперь Баллу отвечает за настроение посетителей.
По словам сотрудников, Баллу очень активный: он все исследует. В свое свободное от работы время он проводит экспертизу всех ящиков и комодов в кабинете.
Питается Баллу кормом для кошек, его любимые угощения — это виноград и печеньки. Коллеги зверька говорят, что уже не представляют без него своей жизни.
Енот стал звездой в Instagram, после чего иностранные СМИ стали выпускать о нем сюжеты. Вот, например, один из них.