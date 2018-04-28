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14:20 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Енот стал сотрудником ветеринарной клиники в Брянске

В его задачи входит успокаивать и обнимать животных.

В Брянске от полуторагодовалого енота по имени Баллу отказалась хозяйка. Одна из городских ветеринарных клиник приютила, а после и трудоустроила зверька. Теперь Баллу отвечает за настроение посетителей.

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По словам сотрудников, Баллу очень активный: он все исследует. В свое свободное от работы время он проводит экспертизу всех ящиков и комодов в кабинете.

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Питается Баллу кормом для кошек, его любимые угощения — это виноград и печеньки. Коллеги зверька говорят, что уже не представляют без него своей жизни.

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Енот стал звездой в Instagram, после чего иностранные СМИ стали выпускать о нем сюжеты. Вот, например, один из них.

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