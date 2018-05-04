Удачный день. Канадец выиграл $1,5 млн в лотерею в свой день рождения

Пин Кун Шам из Британской Колумбии навсегда запомнит 28 апреля 2018 года, ведь именно тогда произошло событие, которое изменило его жизнь.

Во-первых, мужчина отмечал свой день рождения, во-вторых, это был его последний рабочий день перед пенсией и, наконец, именно тогда Пин Кун Шам купил свой счастливый лотерейный билет.

Спустя пару часов пожилой канадец сорвал джек-пот и выиграл два миллиона канадских долларов (примерно 1,5 млн американских долларов).