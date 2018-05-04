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19:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Удачный день. Канадец выиграл $1,5 млн в лотерею в свой день рождения

Когда все звезды сошлись.

Пин Кун Шам из Британской Колумбии навсегда запомнит 28 апреля 2018 года, ведь именно тогда произошло событие, которое изменило его жизнь.

Во-первых, мужчина отмечал свой день рождения, во-вторых, это был его последний рабочий день перед пенсией и, наконец, именно тогда Пин Кун Шам купил свой счастливый лотерейный билет.

Спустя пару часов пожилой канадец сорвал джек-пот и выиграл два миллиона канадских долларов (примерно 1,5 млн американских долларов).

Свой невероятно удачный день мужчина отметил с семьей в ресторане. Теперь Пин Кун Шам намерен отправиться на родину в Китай и поделиться своим выигрышем с родственниками.

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