Sometimes, you just have those ideal days where everything goes right for you. https://t.co/UUyUjjT6Fj— Metro (@MetroUK) May 4, 2018
Удачный день. Канадец выиграл $1,5 млн в лотерею в свой день рождения
Когда все звезды сошлись.
Когда все звезды сошлись.
Пин Кун Шам из Британской Колумбии навсегда запомнит 28 апреля 2018 года, ведь именно тогда произошло событие, которое изменило его жизнь.
Спустя пару часов пожилой канадец сорвал
Свой невероятно удачный день мужчина отметил с семьей в ресторане. Теперь Пин Кун Шам намерен отправиться на родину в Китай и поделиться своим выигрышем с родственниками.