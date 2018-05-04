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19:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Очевидное — невероятное. В книге «50 сказок» оказалось только 22 сказки

Кажется, в школе кто-то прогуливал математику.

Неожиданное открытие сделала россиянка, купив в магазине детскую книжку «50 любимых маленьких сказок». Оказалось, что, несмотря на название, в книге было всего 22 произведения, что, конечно же, ее огорчило. Об этом женщина написала в Facebook и уточнила у издательства, может ли она вернуть половину стоимости книжки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель компании пообещал разобраться, но неожиданно в комментарии пришла одна из редакторов, участвовавшая в выпуске книги, которая довольно резко ответила, что никакой ошибки нет и именно такое количество сказок и было задумано.

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Как пояснила женщина, «50 любимых маленьких сказок» — это не название книги, а название серии.

Так что они могут печатать под одной обложкой столько произведений, сколько захотят.

Кстати, оказалось, что в издательстве частенько путают покупателей, называя сборники красивой цифрой на обложке. Например, в книге «50 древних славянских символов, заряженных на исполнение желания и достижение любых целей», есть только 12 символов. А в книге «100 любимых стихов. Агния Барто, Корней Чуковский» всего лишь 22 стихотворения.

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