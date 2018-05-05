Енот на несколько часов задержал вылет самолета

Настоящая драма развернулась в аэропорту канадского города Саскатун. Рейс Air Canada в Торонто был задержан более, чем на три часа по вине необычного безбилетника.

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При осмотре самолета перед вылетом техники заметили енота, который забрался в систему кондиционирования. Спасательная операция, в которой принимали участие более 20 человек, продолжалась несколько часов.

Поначалу пассажиры с интересом наблюдали за происходящим из терминала, но через два часа начали возмущаться. Чтобы успокоить людей, авиакомпания выдала им ваучеры на питание и скидку на рейсы компании.