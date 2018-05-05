Raccoon delays Air Canada flight https://t.co/Xj6CXT6kZA pic.twitter.com/lP1x2T0ypI— Ethanic Wear (@ethanicwear) May 4, 2018
Енот на несколько часов задержал вылет самолета
Животное решило изучить лайнер изнутри.
Животное решило изучить лайнер изнутри.
Настоящая драма развернулась в аэропорту канадского города Саскатун. Рейс Air Canada в Торонто был задержан более, чем на три часа по вине необычного безбилетника.
При осмотре самолета перед вылетом техники заметили енота, который забрался в систему кондиционирования. Спасательная операция, в которой принимали участие более 20 человек, продолжалась несколько часов.
Поначалу пассажиры с интересом наблюдали за происходящим из терминала, но через два часа начали возмущаться. Чтобы успокоить людей, авиакомпания выдала им ваучеры на питание и скидку на рейсы компании.
В конце концов история закончилась удачно: с самолета сняли некоторые панели и освободили енота. Правда, оказавшись снаружи, животное, укусило одного из своих спасателей и убежало в неизвестном направлении.