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06:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Енот на несколько часов задержал вылет самолета

Животное решило изучить лайнер изнутри.

Настоящая драма развернулась в аэропорту канадского города Саскатун. Рейс Air Canada в Торонто был задержан более, чем на три часа по вине необычного безбилетника.

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При осмотре самолета перед вылетом техники заметили енота, который забрался в систему кондиционирования. Спасательная операция, в которой принимали участие более 20 человек, продолжалась несколько часов.

Поначалу пассажиры с интересом наблюдали за происходящим из терминала, но через два часа начали возмущаться. Чтобы успокоить людей, авиакомпания выдала им ваучеры на питание и скидку на рейсы компании.

В конце концов история закончилась удачно: с самолета сняли некоторые панели и освободили енота. Правда, оказавшись снаружи, животное, укусило одного из своих спасателей и убежало в неизвестном направлении.

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