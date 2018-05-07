Пакистанец разбил головой 51 арбуз и попал в Книгу рекордов Гиннеса

32-летний Рашид Насим из Пакистана установил необычный мировой рекорд, разбив головой 51 арбуз. Кроме того, за один раз пакистанцу удалось стать лучшим сразу в двух категориях: по общему числу разбитых арбузов и по максимальному количеству, разбитому головой за одну минуту.

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В своей попытке стать рекордсменом Рашид пошел еще дальше — он раздавил ладонью 281 грецкий орех за минуту, побив тем самым предыдущий рекорд (251 штука).

Мировой рекорд был снят в поселении Шаха Фейсал, Карачи, Пакистан. Насим, который работает в школе боевых искусств, рассказал журналистам, что он готовился к рекордам в течение нескольких месяцев.

Кстати, у пакистанца уже есть несколько таких же сомнительных рекордов, как например разбивание кокосов или пивных банок.

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