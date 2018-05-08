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12:28 (мск), источник: Леди Mail.Ru

Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018

В первый понедельник мая в Нью-Йорке прошло одно из самых запоминающихся событий года — бал Института костюма.

В Метрополитен-музей съехались звезды первой величины: Ирина Шейк, Джаред Лето, Эмбер Херд, Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен, Сара Джессика-Паркер, Амаль Клуни, Рианна, Кэти Перри, Энн Хэтэуэй, Диана Крюгер, Брук Шилдс, Кейт Аптон, Дженнифер Лопез, Ким Кардашьян, сестры Хадид, Майли Сайрус и другие.

Бал, который прошел в 2018 году в 70-й раз, был посвящен взаимоотношениям моды и религии. Гости ответственно подошли к тематике вечера: чего стоят только Рианна в образе римского папы и Кэти Перри с огромными крыльями!

Отметим, что бал Института костюма неофициально называют «вечеринкой года» и «“Оскаром” восточного побережья».

Больше фото звездных гостей смотри в галерее.

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