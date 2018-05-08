Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
В первый понедельник мая в
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В первый понедельник мая в
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Бал, который прошел в 2018 году в 70-й раз, был посвящен взаимоотношениям моды и религии. Гости ответственно подошли к тематике вечера: чего стоят только Рианна в образе римского папы и Кэти Перри с огромными крыльями!
Отметим, что бал Института костюма неофициально называют «вечеринкой года» и «“Оскаром” восточного побережья».
Больше фото звездных гостей смотри в галерее.