Беспощадная мода. Как выглядит самый странный пиджак в мире (фото)

Для того, чтобы удивить модников чем-то необычным, дизайнерам приходится серьезно попотеть. Но иногда их фантазия вырывается за пределы разумного, и на свет появляются совсем непонятные творения, как, например, только одна половина пиджака.

Именно такую странную новинку под названием «деконструированный блейзер» представил французский бренд Unravel Project. Она представляет собой не что иное, как половину черного пиджака из хлопка и шелка, с полноценным воротником и небольшим ремнем, который соединяет переднюю и заднюю части конструкции.

Несмотря на то, что на ткани дизайнеры заметно сэкономили, стоит «деконструированный блейзер» 1450 долларов. Его предлагается носить поверх топа, комбидресса или кружевного бюстгальтера.