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10:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Калининграде проходит парад Победы (видеотрансляция)

В Калининграде проходит парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

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