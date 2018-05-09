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06:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Новосибирске проходит парад Победы (видеотрансляция)

В Новосибирске проходит парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.

Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

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