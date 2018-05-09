В Самаре проходит парад Победы (видеотрансляция)
В Самаре проходит парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Самаре проходит парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.
Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.