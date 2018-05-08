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Как проходили инаугурации президентов в Кремле
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Историческая встреча лидеров двух Корей
18:34 (мск)
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источник:
Новости Mail.Ru
Видео: коты, которые умеют летать
Это настоящий кошачий балет.
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