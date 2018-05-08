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18:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Видео: коты, которые умеют летать

Это настоящий кошачий балет.

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