Можно ли «сову» заставить ложиться спать раньше

Источник: AP 2018

Новость Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи

Многие до сих пор со скептицизмом относятся к разделению людей на «жаворонков» и «сов», считая ранние подъемы и поздний сон всего лишь прихотью или привычкой. Невыспавшимся «совам», которые, как на казнь, встают по утрам по будильнику, такие люди просто советуют раньше ложиться спать. Оно может и логично, но совершенно бесполезно.

Ученым давно известно, что биоритмы — это врожденная особенность, и переделать их «под нужный график» без специального лечения и медикаментозной поддержки просто невозможно.

Из-за принудительной смены биоритмов, когда, например, настоящих «сов» заставляют каждый день вставать на работу в шесть утра, ломается весь организм. Такие люди будут страдать от хронического недосыпа и хуже соображать. Как следствие, будет ухудшаться здоровье и самочувствие, что может привести к серьезным заболеваниям, тревожности и депрессии.

Идеальное решение проблемы — оставить «сов» в покое и дать им самостоятельно выбрать удобное время для отдыха.