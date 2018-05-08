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19:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Можно ли «сову» заставить ложиться спать раньше

Спойлер: можно, но не нужно.

Источник: AP 2018
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Многие до сих пор со скептицизмом относятся к разделению людей на «жаворонков» и «сов», считая ранние подъемы и поздний сон всего лишь прихотью или привычкой. Невыспавшимся «совам», которые, как на казнь, встают по утрам по будильнику, такие люди просто советуют раньше ложиться спать. Оно может и логично, но совершенно бесполезно.

Ученым давно известно, что биоритмы — это врожденная особенность, и переделать их «под нужный график» без специального лечения и медикаментозной поддержки просто невозможно.

Из-за принудительной смены биоритмов, когда, например, настоящих «сов» заставляют каждый день вставать на работу в шесть утра, ломается весь организм. Такие люди будут страдать от хронического недосыпа и хуже соображать. Как следствие, будет ухудшаться здоровье и самочувствие, что может привести к серьезным заболеваниям, тревожности и депрессии.

Идеальное решение проблемы — оставить «сов» в покое и дать им самостоятельно выбрать удобное время для отдыха.

Если же такая роскошь непозволительна, то можно справиться с проблемой с помощью приема мелатонина в течение четырех недель примерно за шесть часов до обычного времени засыпания.

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