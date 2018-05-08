Можно ли «сову» заставить ложиться спать раньше
Спойлер: можно, но не нужно.
Спойлер: можно, но не нужно.
Многие до сих пор со скептицизмом относятся к разделению людей на «жаворонков» и «сов», считая ранние подъемы и поздний сон всего лишь прихотью или привычкой. Невыспавшимся «совам», которые, как на казнь, встают по утрам по будильнику, такие люди просто советуют раньше ложиться спать. Оно может и логично, но совершенно бесполезно.
Ученым давно известно, что биоритмы — это врожденная особенность, и переделать их «под нужный график» без специального лечения и медикаментозной поддержки просто невозможно.
Если же такая роскошь непозволительна, то можно справиться с проблемой с помощью приема мелатонина в течение четырех недель примерно за шесть часов до обычного времени засыпания.